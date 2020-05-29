Oğuzlar’da camiler ibadete hazırlandı
Oğuzlar’da Çarşı Camii, Gölbaşı Cami, Müftülük(Karadonlu) Camii, Birtatlı Camii, Kızılcapelit ve Asarçay Mahalleleri ve köy camilerinde Cuma namazları ve ikindi namazlarında sosyal mesafe kurallarına uyularak cemaatle namaz kılınabileceği açıklandı.
Oğuzlar 29.05.2020, 19:30
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İbadete açılan camilerde Oğuzlar Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, uzun bir aradan sonra sınırlı da olsa camilerin ibadete açıldığını belirterek, ilçedeki camilerin bahçelerinde, açık alanlarda kılınacak namazlar öncesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldığını anlattı. Yıldırım, Cuma namazı ve ikindi namazları için İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen camilerin tedbirlere uyularak ibadete açıldığını ifade etti. (Haber Merkezi)
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