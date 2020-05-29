Oğuzlar’da camiler ibadete hazırlandı

İbadete açılan camilerde Oğuzlar Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, uzun bir aradan sonra sınırlı da olsa camilerin ibadete açıldığını belirterek, ilçedeki camilerin bahçelerinde, açık alanlarda kılınacak namazlar öncesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldığını anlattı. Yıldırım, Cuma namazı ve ikindi namazları için İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen camilerin tedbirlere uyularak ibadete açıldığını ifade etti. (Haber Merkezi)