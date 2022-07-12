Oğuzlar'da bayram, şenliklerle geçti

Seda Kara ve Adem Akkuşlu’nun konserleri ile coşkulu saatler yaşayan Oğuzlar ve bölge halkı, hem bayramın, hem de şenliklerin keyfini yaşadı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe halkıyla birlik ve dayanışma içinde keyifli bir bayram geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan Yıldırım, “Her zaman ilçe halkımıza hizmet etmek için durmaksızın çalışıyoruz. Hizmet ederken ortaya çıkardığımız eserlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri ile de bir araya gelip kaynaşma imkânımız oluyor. Pandemi sürecinde her ne kadar ayrı kalsak da düzenlediğimiz etkinliklerle tekrar bir araya gelme fırsatımız oluyor. Ceviz diyarı Oğuzlarımıza gelerek bu güzel günde bizlerle bir araya gelen sanatçılar Seda Kara ve Adem Akkuşlu'ya, bizleri onlarla buluşturan hemşerimiz Necmettin Kabal'a teşekkür ederiz. Böyle daha nice organizasyonda buluşmak dileğiyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlarız” dedi.

Konser sonunda Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Cebeci tarafından sanatçılara ceviz ve plaket takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

(Haber Merkezi)

