Oğuzlar’da bayram şenliklerle geçecek
Kurban Bayramı’nın 2. günü Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek konserle, Oğuzlarlılar müziğe doyacak.
Oğuzlar 05.07.2022, 22:39
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10 Temmuz saat 20.00'de Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek bayram şenlikleri ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bayramda hemşehrilerimizle birlikte keyifli bir vakit geçirmek, hemşehrilerimizle buluşmak için Altın Koz Sosyal Tesislerimizde Seda Kara ve Adem Akkuşlu konserleri ile Oğuzlar müziğe doyacak. Tüm hemşerilerimizi bayram şenliklerimize bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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