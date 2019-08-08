Oğuzlar’da bayram öncesi ikramiye sevinci

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda çalışanlara ikramiyeleri verildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “31 Mart’ta göreve geldiğimizde ilk yaptığımız çalışmaların başında 'işçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyiniz' diyen Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (S.A.V) 'nin ümmeti olarak sizlerin geçmiş dönemden kalıp ödenmeyen ikramiyelerini ödedik. Bu dönemde de ikramiyelerinizi bayram öncesi ödeyerek erken bayram yaşatmak istedik. İlçemize hizmet adına yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İşçisi, memuru, müdürü ile bir bütün olan belediyemizde sizlerle hep beraber daha nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin Rabbim. Hepinizin kurban bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)