Oğuzlar’da aşure birlikteliği

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe idare amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları Karadonlu Can Baba Türbesi’nde aşure programında buluştu.

İlçe Müftüsü Muharrem Düzenli'nin yaptığı duanın ardından Oğuzlar Belediyesi çalışanları tarafından ilçe halkına aşure dağıtıldı.

Aşure günü ile ilgili konuşma yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Dayanışmanın, birliğin, bereketin simgesi aşure günümüz tüm İslam âlemine mübarek olsun. İnsanları bir araya getirmenin sevabını alalım diye böyle bir etkinlik yaptık. Belediye personelimiz de kapı kapı dolaşarak herkesle aşurenin bereketini paylaşmak için her haneye aşure ikramında bulundu. Rabbim birlik beraberliğimize vesile olan daha nice böyle güzel günlere kavuşmayı nasip etsin” dedi.

(Haber Merkezi)