Oğuzlar’da “Aşka Erenler” sahnelendi

Oğuzlar 'da Yunus Emre'nin hayatını konu alan Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından sahnelenen Aşka Erenler tiyatro oyunu Oğuzlar halkı ile buluştu.

Kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Belediyemizin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aşka Erenler tiyatro oyununu hemşerilerimizle buluşturduk. Kış gününde sıcak evlerinden çıkıp bu anlamlı tiyatroyu izlemek için gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz, sizler için ilçemizde kültür sanat etkinlikleri devam edecek. Yunus Emre'nin hayatını anlatan bu muhteşem oyunu sergileyen Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nü performanslarından dolayı tebrik eder, ilçemiz adına teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

