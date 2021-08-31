Oğuzlar’da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri kapsamında Oğuzlar İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, Oğuzlar İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, ilçe idare amirleri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla 100. Yıl Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk sunumunun ardından ilçe kaymakamlığında Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı’nın ilçe idare amirleri ile bir araya gelerek gerçekleştirilen tebrikatla 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı kutlandı.

(Haber Merkezi)

