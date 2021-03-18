Oğuzlar’da 18 Mart kutlaması

Oğuzlar’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, ilçe idare amirleri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla anma etkinlikleri gerçekleşti. Oğuzlar’da 100. Yıl Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. (Haber Merkezi)

