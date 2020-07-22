Oğuzlar’da 15 Temmuz ruhu yeniden canlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede gündüz şehitleri hatırlamak için şehitlik ziyaretleri, şehitler için okunan mevlid-i şerif ve şehit ailesi ziyaretinin ardından 20.00'de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törenlerde 15 Temmuz’un birlik ve beraberlik ruhu yansıdı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz dolayısıyla yapılan resim/şiir/kompozisyon yarışmalarının ödül törenleri, sinevizyon gösterileri, Kaymakamı Onur Titiz ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşmasının izlendiği demokrasi nöbeti 00.13'te okunan sela ile sona erdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, geçmişte demokrasiye balyoz gibi inen, özgürlüklerin ve insan haklarının kısıtlanması süreçlerinin yaşandığı dönemleri görmüş bir milletin artık darbelere geçit vermemek için hep birlikte şehadeti göze alıp gece abdestini alarak meydanlarda direndiğini söyledi.

Kaymakam Onur Titiz ise, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)