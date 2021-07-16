Oğuzlar’da 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, şehit aileleri ve gazilerle birlikte Oğuzlarlı Şehitler J. Er Murat Keleş, J. Kom. Er Hüseyin Damar, Uzm J. Çvş Zekeriya Şahin'in kabirleri başında dua edilerek karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 100.Yıl Atatürk Parkı’nda gerçekleşen nöbet ve anma etkinlikleri ile devam etti. Oğuzlar Kaymakamı, Oğuzlar Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, İyi Parti İlçe Başkanı, İlçe İdare Amirleri ve Oğuzlarlıların katılımıyla gerçekleşen programda Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu konuşmayı yaptı:

“Türkiye geçilmez diyerek demokrasi mücadelesi uğruna şehadete yürüyenlerle tüm dünyaya halk iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığının gösterildiği demoraksi direnişinin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlu olsun. Darbelerle, muhtıralarla halkın iradesinin abluka altına alındığı dönemlerden geçip artık halkın sözünün üstüne söz söylenemeyeceğinin, halk iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağının görüldüğü günlere, halkın sandıkta verdiği kararı hiçbir gücün değiştiremeyeceğini gördüğümüz tarihin 5. Yıldönümünde ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele ederken şehadete erişen tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

