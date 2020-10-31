Oğuzlar’a GES yapılıyor

Oğuzlar Belediyesi’ne tamamlandığında 35 bin TL gibi önemli bir kaynak sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali temel atma törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 1 milyon 390 bin TL’lik bir yatırımın Oğuzlar İlçesi’ne yapılıyor olmanın sevindirici olduğunu dile getirdi. Tesisin tamamlandığında Oğuzlar Belediyesi’ne 35 milyon gelir elde edileceğini söyleyen Milletvekili Kaya, daha güzel hizmetlerin Oğuzlar’a birlik, beraberlik içerisinde yapılacağını vurgularken, Oğuzlarlıların yapılan seçimlerde verdiği desteklerle AK Parti’yi borçlandırdığını, kendilerinin de yapılan hizmetlerle borçlarını ödemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaya’nın konuşmasının ardından da Güneş Enerji Santrali’nin temeli atıldı.

Oğuzlar’ın gelişmesi için tarım ve turizmin önemini yakından takip ettiklerini vurgulayan Kaya, Oğuzlar ile İskilip arasındaki yol ile ilgili projelendirme çalışmalarına başlandığını kaydetti. (Haber Merkezi)