Oğuzlar’a destek istedi

Çorum'un Oğuzlar Belediyesi Başkanı Muzaffer Yıldırım Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Başkan Yıldırım ile Bölge Müdürü Silov, ilimiz Oğuzlar ilçesinde devam eden ve planlanan yol çalışmalarını masaya yatırdı.

Karayolları yatırımları hakkında Bölge Müdürü Silov ile istişarede bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Karayollarından ilçeye destek verilmesini talep etti.

Yıldırım, kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı Silov’a teşekkür ederken, Bölge Müdürü de ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek ilçeye desteklerinin süreceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

