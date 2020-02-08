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Oğuzlar’a 110 adet çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Oğuzlar'a 110 adet çöp konteyneri hibe edildi.

Oğuzlar’a 110 adet çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Oğuzlar'a 110 adet çöp konteyneri hibe edildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:19
Oğuzlar’a 110 adet çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kasım ayında Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaretler ve toplantılar sırasında belediye başkanları ile yaptığı istişare toplantısında Oğuzlar ilçesinin talepleri arasında yer alan çöp konteynerleri ilçeye geldi.

İlçeye hibe edilen çöp konteynerlerinin Oğuzlar’a hayırlı olmasını dileyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “İlçenin daha temiz bir ortama kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen 110 adet konteynerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza teşekkür ederim. Oğuzlarımıza hayırlı olsun” dedi.(Haber Merkezi)

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