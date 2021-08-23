“Oğuzlar’a 1 yılda 5.5 milyonluk yatırım yapıldı”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar İlçesi’ne son bir yıl içerisinde birçok alanda 5 milyon 500 bin TL’yi bulan yatırım ve hizmet sağlandığını açıkladı.

Oğuzlar İlçesi’ni ziyareti sırasında yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında açıklamada bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar İlçesi’ne AK Parti iktidarı döneminde ve özellikle de son 2 yılda yeniden AK Belediyeciliğe dönüşümle birlikte çok önemli hizmetler yapıldığını anlattı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin uyumlu ve gayretli çalışmalarıyla Oğuzlar’ın çehresinin değiştiğini ifade eden Ceylan, her iki başkanı da tebrik ederek, belediyenin yaptığı çalışmaları hatırlattı.

İller Bankasından sağlanan finans desteği sağlanarak kilit parke taşı döşenmeyen cadde ve sokak kalmadığını, ayrıca 350 bin TL destek sağlanarak ilçenin kapalı Pazar yerine kavuştuğunu açıklayan Ceylan, 500 bin TL’lik çöp kamyonunun belediyeye kazandırıldığını, Çevre ve Şehircilik bakanlığından da 258 bin 500 TL’lik çöp konteynırı getirildiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1 milyon 652 bin TL tutarında Gençlik Merkezi’nin bir yıl gibi bir sürede bitirilerek Oğuzlar’a kazandırıldığını söyleyen Ceylan, Güneş Enerji Santrali’nin de bu dönemde ilçeye kazandırıldığını, 300 bin TL destekle Oğuzlar’a Millet Bahçesi’nin yapımına başlandığını dile getirdi.

Oğuzlar İlçesi’ne Futbol Sahası’nın ışıklandırılması ile ilgili söz verdiğini hatırlatan Ceylan, ışıklandırmanın tamamlanmak üzere olduğunu, dere ıslahı çalışmalarına da aralıksız devam edildiğini kaydetti.

Oğuzlar’ın 6 bloktan oluşan 106 adet TOKİ konutlarının temelinin atıldığını ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Ceylan, talep olması ve yeni yer ayarlandığında da ikinci ve üçüncü etapların da kazandırılabileceğini ifade etti.

Oğuzlar İlçesi’ne geride kalan 1-1.5 yıl gibi bir zaman zarfında 5 milyon 500 bin TL’lik bir katkı sağlandığını bildiren Ceylan, yatırımların ve hizmetler getirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da teşekkür etti.

Oğuzlar’ı asrın projesi olarak değerlendirdiği doğalgaz ile buluşturduklarını dile getiren Ceylan, doğalgazın Oğuzlar’ın büyük özlemi olduğunu, özellikle de kadınların doğalgaz ile rahatladığını vurguladı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye getirilen hizmetlerin tamamının Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın öncülüğünde diğer milletvekilleri ve teşkilatların uyumlu bir şekilde çalışmasına borçlu olduklarını kaydetti.

Belediyeyi devraldığında maaşları ödeyemez durumda olduklarını dile getiren Başkan Yıldırım, 2 yıl gibi bir sürede 5.6 milyon TL’lik bir hibe desteği birçok sorunu çözdüklerini vurguladı.

Oğuzlar Belediyesi’nin gelirlerinin giderlerini karşılamadığını, o nedenle de yapılan tüm yatırım ve hizmetlerin Milletvekili Ceylan ve AK kadroların sağladığı destekle yapıldığını anlatan Yıldırım, belediyenin greyder, kamyon ve traktöre ihtiyacının olduğunu belirterek, bu konuda destek istedi. (Haber Merkezi)