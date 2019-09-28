Oğuzlar yamaç paraşütünde de merkez oluyor

Obruk Barajı, yaylaları ile saklı cennet olan Oğuzlar’ın son dönemde yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelmesinden dolayı Oğuzlar Belediyesi sporcuların güvenli atlayış yapabilmesi için çalışmalarını başlattı.

Oğuzlar Belediyesi tarafından Teke Yaylası’nda atlama, kum ocağı bölgesinde de iniş alanı yapmak için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “ İlçemizin doğal güzelliklerinin yamaç paraşütü ile gökyüzünden de insanlar tarafından görülecek olması turizm potansiyelini arttırma yönünde İlçemiz için büyük bir fırsat. Sporcuların ilgisinden dolayı daha fazla sporcunun Oğuzlar’da güvenli bir şekilde yamaç paraşütü yapabilmesi için Teke Yaylamızda atlama alanı, kum ocağı bölgesinde de iniş alanı düzenleme çalışmaları yapıyoruz. İniş bölgesi olarak 2 alanda daha inceleme yapıldıktan sonra uygun görülürse oralarda da iniş alanı yapılacak. 27-28-29 Eylül tarihlerinde yamaç paraşütçü Gökhan Ünal tarafından 09.00- 17.00 saatleri arasında tandem(çift kişilik) uçuşlar gerçekleştirilecektir. Yamaç paraşütüne ilgi duyan, Oğuzlar’ın muhteşem güzelliklerini bir de gökyüzünden izlemek isteyenleri Oğuzlar’a bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)