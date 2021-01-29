Oğuzlar TOKİ konutları ihale tarihi 29 Mart

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Oğuzlar İlçesi’nde yapılacak yeni TOKİ konutları ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde görüşmeler yaptı. Kaya, milletvekillerinin girişimleri ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın ısrarlı takibi neticesinde ilçenin adeta çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak yeni TOKİ konut projesinin ihale tarihinin belli olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Kaya, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Oğuzlar’da inşa edilecek olan 106 adet konutun, 70 adeti 2+1, 36 adeti 3+1 olarak yapılacak ve altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 29 Mart’ta ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Oğuzlar ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun” diyen Kaya, Oğuzlar’ın bölgenin ve kendileri için çok önemli ilçelerden birisi olduğunu dile getirerek, “Oğuzlar, iktidarımız boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bizlerin hep yanımızda oldu. Bizler de Oğuzlar’ı daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ceviz diyarı Oğuzlar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl başvuruları alınıp kurası çekilen TOKİ projesi onaylanarak ihale sürecine geldi. 106 konuttan oluşan TOKİ için ihale tarihi 29 Mart 2021 olarak belirlendi. İlçemizin TOKİ' ye kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu' ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı 'ya, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekci'ye teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)