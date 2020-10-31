Oğuzlar kapalı pazar yerine kavuştu

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın seçim vaatlerinden biri olan kapalı pazar yerinin açılış törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende ilk olarak kürsüye gelen Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 19 ayda yapılan 19 projeden bahsetti. Kapalı garaj yapımı için 200 bin TL harcandığını anlatan Yıldırım, 150 bin TL ile 100. Yıl Parkı’nın yapıldığını, sosyal tesislere 2 adet kapalı teras, 1 adet 15 kişi kapasiteli tekne, 9 adet deniz bisikleti alındığını bildirdi.

Yıldırım, ilçe merkezine 3 yeni içme suyu hattının 275 bin lira harcanarak kazandırıldığını söylerken, tarımsal sulama suyu hattı, 2 caddenin altyapı içme suyu hattının da 170 bin TL’ye yapıldığını vurguladı.

İlçe merkezindeki 40 adet metruk binanın 120 bin TL harcanarak yıkıldığını, Asarçay Mahallesi’ne kanalizasyon, Hanımeli Pazarı yapımı ve Erencik Köprü yapımının gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Yıldırım, Belediye’nin yaptığı bu yatırımlar için 1 milyon 460 bin TL harcandığını kaydetti.

Ardından da İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Ahmet Sami Ceylan, kürsüye gelerek hem yapılan yatırımları anlattılar, hem de gündeme dair açıklamalarda bulundular.

Konuşmaların ardından da 220 bin TL’ye mâl olan kapalı pazar yerinin açılış kurdelesi kesildi.(Haber Merkezi)