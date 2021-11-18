Oğuzlar kantarı hizmette
Oğuzlar Belediyesi tarafından ilçeye 60 tonluk kantar kazandırılarak ilçede bir eksiklik daha giderildi.
Oğuzlar 18.11.2021, 19:31
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Oğuzlar Belediyesi ilçede kum deposuna 60 tonluk kantar aldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “İlçe halkının belediye kum ocağından aldığı kumun, toprağın, taşın, parkenin kantar olmadan önce ölçümünün zorluğunun önüne geçmek, hem ilçe halkının hem de belediyenin zamandan tasarrufunu sağlamak için belediye deposunda hem belediye hizmetlerinde kullanılacak hem de ilçe halkının kullanabileceği kantar hizmete geçti. İlçemizde su kayıp kaçağının önlenmesi için aldığımız kayıp kaçak tespit cihazının ardından ilçemizde faaliyete geçen kantarla da önemli bir eksikliği giderdik. Oğuzlar halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun.” dedi.
(Haber Merkezi)
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