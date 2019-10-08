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“Oğuzlar ikinci Fethiye olabilir”

Oğuzlar’da düzenlenen 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak hava koşullarının el vermemesi nedeniyle katılımcıların can güvenliğini korumak adına iptal edilen yamaç paraşütü için Türkiye'nin dört bir yanından Oğuzlar'a gelen yamaç paraşütçüleri Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

“Oğuzlar ikinci Fethiye olabilir”

Oğuzlar’da düzenlenen 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak hava koşullarının el vermemesi nedeniyle katılımcıların can güvenliğini korumak adına iptal edilen yamaç paraşütü için Türkiye'nin dört bir yanından Oğuzlar'a gelen yamaç paraşütçüleri Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

08 Ekim 2019 Salı 01:25
“Oğuzlar ikinci Fethiye olabilir”

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, Oğuzlar'ın muhteşem doğal güzelliklerine hayranlıklarını ifade ederek, “Türkiye'de yamaç paraşütü yapmaya elverişli birkaç yer var; Fethiye ve son zamanlarda yeni yeni popüler olmaya başlayan Kapıkaya. Ancak burası hem doğası, hem de uçuş alanının elverişliliği ile 2. bir Fethiye olabilecek potansiyele sahip. Yamaç paraşütçüleri olarak uçuş yapmak için Fethiye'ye alternatif olarak böyle güzel bir yer arıyorduk. Bizleri buraya davet ettiğiniz, bu güzellikleri görmemize vesile olduğunuz ve destekleriniz için size ve Osmancık Uçuş Kulübü’ne teşekkür ederiz” dediler.

Festival dolayısıyla Oğuzlar'a gelen yamaç paraşütçülerine teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ise, “İlçemiz ceviziyle meşhur ve ilçe halkının en büyük gelir kaynağı ceviz ancak biz buranın yalnızca ceviz üretimi ile değil turizmdeki potansiyelini de ortaya çıkararak gelişmesini istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Doğa sporları, su sporları, yamaç paraşütü ile ilçemizin turizm potansiyelini yükseltip İlçe halkının refahını, buraya gelen misafirlerimizin memnuniyetini yükseltmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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