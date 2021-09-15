Oğuzlar halkı ile sohbet

Oğuzlar'da ilçe halkının ana geçim kaynaklarından biri olan ceviz sektörünü inceleyen Tahtasız, Ceviz Üreticileri Birliği, fabrikalar ve vatandaşları ziyaret ederek bu sezondaki durum hakkında bilgi aldı, sorunları yerinde tespit etti.

Pekmez kaynatan, ekmek yapan kadınlarla sohbet eden Tahtasız, vatandaşlarla da sohbet toplantısında buluştu.

Tahtasız'a Oğuzlar ziyaretinde; Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü, İlçe Yöneticisi Cafer Aşkın ve bazı partililer de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

