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Oğuzlar doğalgaza kavuşuyor

Oğuzlar'ın yıllardır büyük bir özlemle beklediği doğalgaz için çalışmalar başladı.

Oğuzlar doğalgaza kavuşuyor

Oğuzlar'ın yıllardır büyük bir özlemle beklediği doğalgaz için çalışmalar başladı.

25 Haziran 2019 Salı 01:38
Oğuzlar doğalgaza kavuşuyor

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yaptığımız seçim çalışmaları sırasında Milletvekillerimizin ziyaretinde de müjdelediği doğalgaz için Botaş ekipleri tarafından çalışma başladı. İlçemizin hem ısınma hem mutfaklarda kullanımında hem de sıcak su temininde büyük bir kolaylık sağlayan doğalgaza kavuşması ile hemşehrimiz rahata erişecektir. Gönül Belediyeciliği hizmetleri ile Oğuzlar'ımız her geçen gün gelişmekte, çağın gereklerine uygun hizmete kavuşmaktadır. Oğuzlar için hayallerimizin sınırı sonsuz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz " dedi.

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