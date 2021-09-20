Oğuzlar doğa turizminin merkezi haline geliyor

Oğuzlar'ın muhteşem doğası huzuru arayanlar için vazgeçilmez bir yer olduğunu belirten, karavanları ile ilçede kamp yapmaya gelen misafirlerle biraraya gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemiz mavi ile yeşilin bir arada olduğu, yayla turizmi, tekne turizmi ile bölgesinde alternatif turizm alanında eşsiz bir yer. İlçemizin turizmle kalkınması için projelerimizi sürdürüyoruz. Altın Koz Sosyal Tesislerimizin kapasitesini sürekli artırıyoruz, su araçlarımızın sayısını sürekli artıyoruz, ziyaretçilerimizin düşüncelerini önemsiyor o doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizin bilinirliği arttıkça insanlar bu muhteşem doğada daha fazla zaman geçirebilmek için karavanları ile çadırları ile gelip İlçemizde kamp yapmak istiyorlar. Bu güzellikleri görmek isteyen, ilçemizde doğanın keyfine varmak isteyen misafirlerimizle bir araya gelip sohbet ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Misafirlerimizin ilçemizden memnun bir şekilde ayrılması bizleri de memnun ediyor. Buradan mutlu bir şekilde ayrılan bir kişinin gittiğinde burayla ilgili izlenimlerini başkalarına da aktarması ile memleketimize daha çok insanın geleceğinin bilinciyle her misafirimizi ayrı ayrı önemsiyoruz. Doğa turizmi alanında insanların uzaklara gitmesine gerek yok saklı cennet Oğuzlarımızın kapısı herkese açıktır. Çadırınızla, karavanınızla Oğuzlar'da doğanın keyfine varın” şeklinde açıklamalarda bulunarak doğa tutkunlarını Oğuzlar 'a davet etti.

(Haber Merkezi)