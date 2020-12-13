Oğuzlar'dan Ankara'ya çıkarma

Oğuzlar 'da devam eden yatırımlar ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar öncesinde destek talebi için Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Ankara' da bir dizi ziyarette bulundu.

Kaymakam Bıçakcı ve Belediye Başkanı Yıldırım, TBMM’de 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken Oğuzlar'ın talepleri için destek alabilmek için AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile görüşerek Oğuzlar'ın gelişimine yönelik projeler hakkında bilgi verdiler.

2020 yılında pandemiye rağmen Oğuzlar'da yatırımların aralıksız sürerek ilçenin kalkınması yolunda büyük bir ivme kazandırıldığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Nüfus olarak küçük, yerleşim alanı olarak da dik ve zorlu bir arazi yapısına sahip olan Oğuzlarımız doğal güzelliklerinin sağladığı avantaj ile turizmde, dünya markası olan coğrafi işaretli cevizimizle de tarımla kalkınıyor. Ancak turizm konusunda kıyı kenarı çizgisinden dolayı turizm yatırımlarımıza yönelik projeler onaylanamıyor. İnşallah en kısa sürede Sayın Milletvekillerimizin desteği ve Oğuzlar'da kurumlar arasındaki işbirliği ve dayanışma ile bu sorun da çözülerek turizme yönelik projelerimizin onayı aşamasına geleceğiz. Destekleri için Sayın Milletvekillerimize ve Oğuzlarımızın gelişimi için her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Oğuzlarımızın gelişimi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”

Ankara'da Milletvekillerine yaptıkları ziyaretlerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'e de gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Oğuzlar için 2021 'in yeni müjdeler ve yeni kazanımlara vesile olacağı mesajı verildi.(Haber Merkezi)