Oğuzlar'da yamaç paraşütü

Oğuzlar spor severler için cazibe merkezi haline geliyor. İlçede Altın Koz Tesisleri ile su sporları sevenler için sürat teknesi ve su bisikleti hizmeti veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ,"Eşsiz doğası ile Oğuzlar'ımız sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Obruk Barajı kenarında yer alan Altın Koz Tesislerimizde sürat teknelerimiz ve su bisikletlerimizle su sporları sevenlere hizmet etmenin yanı sıra yeşilliği ile insanları hayran bırakan yaylalarımızda yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de ilgi odağı haline geliyoruz. Tüm sporseverleri Oğuzlarımıza bekliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)