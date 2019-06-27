“Oğuzlar'da su sorunu sona eriyor”

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Belediye Başkanı seçilmeden önce ilçem adına hep dile getirdiğim konu 'su cenneti memleketimde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız' şeklindeydi. Çok şükür 31 Mart seçimlerinde ilçe halkımızın teveccühü ile seçilmemizle birlikte su sorunu yaşanmaması için çalışma yapmak nasip oldu. Tarımsal kalkınmayı sağlamak için öncelikli sorunlarımızdan biri olan sulama sorununun önüne geçerek tarımda marka haline gelen Oğuzlar cevizimizin üretim alanlarını arttırmayı ve farklı tarım ürünleri ile tarımsal potansiyelimizi arttırmak için çabalıyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)