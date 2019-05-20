Oğuzlar'da renkli gençlik şöleni

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gündüz Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü , Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri ve Oğuzlar halkı birlikte katıldı.

Büyük bir coşku ile geçen tören akşam da Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni ile devam etti. Canlı müzikle gönüllerince eğlenen gençler Obruk Barajı semalarında uçurdukları dilek balonları ile de renkli görüntüler sergilediler.

Gençlerin gönüllerince eğlendiği Gençlik Şöleni sonrasında Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım gençlere hitaben, "Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihinde bu anlamlı günün müsebbibi olan Yüce Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onun emaneti olan vatanımızın geleceği olan gençlerimizden ümidim sonsuz. Tüm gençlerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Gençler gelecek size emanet" dedi.

(Haber Merkezi)