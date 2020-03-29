Oğuzlar'da koronavirüs tedbiri

İlçede kaymakamlık, belediye, jandarma ve emniyet mensuplarınca kurulan vefa grubu ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı nedeniyle evden çıkması yasak olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra belediye tarafından sağlık ve hijyene yönelik tedbirler aralıksız sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilçe pazarında tezgahlar arasında mesafeler arttırılıp güvenlik şeridi uygulamasına geçilirken pazara gelen ziyaretçilerin sağlığı için de zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor.

Tedbirler kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Tüm dünyada yayılıp binlerce ölüme sebep olan koronaya karşı halkımızın sağlığı ve güvenliği için Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden itibaren tedbirlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bütün kamu kurumları, kamuya açık alanlar, okullar, camiler, sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaptık, caddelerimizi ve sokaklarımızı yıkayarak dezenfekte ettik. İlçemizdeki vefa grubu ile sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bugün itibariyle de pazara gelen vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için tezgahlar arasındaki mesafeyi arttırıp güvenlik şeridi çektik, belli noktalara el dezenfektanları koyduk, pazara gelen vatandaşlarımızın ateşlerinin ölçümü yapılarak sağlıkları kontrol ediliyor. Bu sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulmayı ve memleket olarak sağlığa ve huzura kavuşmayı temenni ediyorum. Tüm Oğuzlarlı vatandaşlarımıza sağlık için evde kal çağrısında bulunuyorum" dedi.(Haber Merkezi)