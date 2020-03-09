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Oğuzlar'da kadınlar için anlamlı etkinlik

“Girişimcilik Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Oğuzlar'da kadınlara ilham olacak anlamlı bir etkinlik gerçekleşti.

Oğuzlar'da kadınlar için anlamlı etkinlik

“Girişimcilik Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Oğuzlar'da kadınlara ilham olacak anlamlı bir etkinlik gerçekleşti.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:05
Oğuzlar'da kadınlar için anlamlı etkinlik

Oğuzlarlı kadınlara, girişimcilik başarısı ile Türkiye'de adından söz ettiren Sungurlulu kadınlar tarafından kurulan S. S Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adına kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Havva Özata tarafından Sevgi-Sun'un başarı hikayesi aktarıldı.

7 Kadın tarafından 5 tabla, 5 oklava ile çıktıkları yolun şimdi ayda 20 ton üretim kapasiteli, 50 kadına istihdam sağlayan bir kooperatife dönüştüğünü belirten Kooperatif Başkanı Havva Özata, “Başlangıçta bizim bu girişimimize kimsenin inancı yoktu, bizlere ilçemizde destek olan kimse bile yoktu. Zamanla yapacağımıza olan inancımızla 3 yıl boyunca sabrettik, gece gündüz çalıştık kendi markamızı oluşturduk ve şuanda tüm tarım kredi kooperatiflerinde ürünlerimiz raflarda yer alıyor. Siz Oğuzlarlı kadınların da üretim alanında kendi adına markalaşabileceğiniz büyük bir velinimetiniz yöresel ceviz ürünleriniz var. Bu alanda markalaşabilmek için yeter ki kendinize inanın. Ne mutlu size ki sizlere destek olan bir belediye başkanınız, bir kaymakamınız var” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İlçe kadınlarına örnek başarı hikâyesi ile ilham veren Havva Özata ve ekibine Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın eşi Sibel Yıldırım tarafından teşekkür konuşmaları gerçekleştirilip çiçek takdiminde bulunuldu.

İlçe Kaymakamı Onur Titiz ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım programa katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Girişimcilik Haftaları'nı kutlayıp kadınlara günün anlamını belirten mektuplar sunup hediye takdiminde bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(Haber Merkezi)

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