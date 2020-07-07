Oğuzlar'da Hanımeli Pazarı açıldı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlarının ürettiği ürünleri satmaları amacıyla Hanımeli Pazarı açıldı.
Oğuzlar 07.07.2020, 15:50
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Oğuzlar Belediyesince Obruk Barajı kenarındaki Altın Koz Sosyal Tesisleri'nin karşısına kurulan Hanımeli Pazarı, törenle hizmete açıldı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hanımeli Pazarı kurduklarını söyledi.
İlçedeki kadınların ürettikleri ürünleri bu pazarda satabileceğine işaret eden Yıldırım, "Pazarda reçeller, turşular, mevsimine göre meyve ve sebzeler, tarhana, Oğuzlar hatıralıkları, örgüler ve erişte gibi hamur işleri satılıyor. Pazarımız ile hem gelen misafirlerimizi memnun etmeyi hem de ilçe kadınlarının ekonomide etkin rol almasını amaçlıyor." dedi.
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