Oğuzlar'da festival ilklere sahne oldu

Festival kapsamında HİDAK tarafından saklı cennet Oğuzlar’ın doğal güzelliklerinin keşfine yönelik doğa yürüyüşü gerçekleşti. Çok sayıda katılımcının yer aldığı doğa yürüyüşünde Oğuzlar'ın doğal güzellikleri kare kare fotoğraflandı. Keyifli bir yürüyüş geçirdiklerini belirten HİDAK üyeleri, festival kapsamında Oğuzlar'ın doğal güzelliklerinin tanıtılması adına böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan yüz boyama, pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtımı, çocuk tiyatrosu, çocuk animasyonları ile ilçenin çocukları doyasıya eğlendi.

Açık hava sinemasında Ayla filminin gösterimi gerçekleşti. Genç yaşlı, kadın erkek tüm Oğuzlarlıların büyük bir keyifle izlediği filmin ardından ilçe halkı ve Çorum dışında yaşayan Oğuzlarlılar, “Oğuzlar'da yıllar sonra açık hava sineması yapıldı. Bizi çocukluğumuza götürdünüz, anılarımızı tazelediniz. Böyle güzel düşünülmüş, böyle güzel organize edilmiş bir etkinlikten dolayı Belediye Başkanımız Muzaffer Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

Etkinliklerin ardından kapanış konuşması yapan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, festival kapsamında kendilerine destek verenlere teşekkürlerini ileterek, “İlçemizin tarımda, turizmde, kültürde, alt yapıda, sporda, eğitimde her alanda gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinliklerimizi düzenlerken amacımız kadını erkeği, genci yaşlısı her kesime hitap eden, herkesin kendine ait bir şeyler bulabileceği bir festival düzenlemekti. Festival alanında eğlenen çocuklarımızın, gençlerimizin coşkusu, ilçemizin kadınlarının katılımının yoğunluğu da amacımıza ulaştığımızın göstergesi. Konserler, çocuk etkinlikleri, çocuk tiyatroları, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle çok yönlü bir festival düzenledik. İlçemizin kültürel ve sanatsal gelişimi, ekonomik kalkınması için bu tarz organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)