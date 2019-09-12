Oğuzlar'da doğalgaz sevinci

Oğuzlar'da haziran ayında başlayan doğalgaz çalışmaları imzalarla taçlandı. Doğalgaz alt yapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanması ile birlikte doğalgaz abonelikleri alınmaya başlandı. İlk abonelik sözleşmeleri Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından Ahmet Karakiraz ve Mehmet Ali Avcu ile yapıldı.

Sözleşmelerin imzalanarak abonelik işlemlerinin yapılmasının ardından Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım açıklamasında, “İlçemizin yıllardır hasretle beklediği doğalgaz için ilk etap çalışmaları nihayete erdi.

Bugünden itibaren abonelik işlemlerinin başladığı Oğuzlarımız'da Ekim'in 15'inden itibaren dağıtıma başlanacak. İlçemizin doğalgaz konforuna kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti Çorum Milletvekillerimize ve ilk etabın bir an önce tamamlanmasını sağlayan Çorumgaz Genel Müdürüne teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemize doğalgazın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.