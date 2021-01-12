Oğuzlar'da bir köy karantinaya alındı
Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Oğuzlar 12.01.2021, 01:49
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Karara göre karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.
Kaynak: (AA)
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