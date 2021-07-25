Oğuzlar'da bayram şenliklerle geçti

Oğuzlar Belediyesi tarafından yapılan bayram şenliklerinin ilk gününde yerel sanatçılar Reha Özsemerci ve Ferhat Türk tarafından türkü şöleni, şenliklerin ikinci günündeyse açık hava sinema gösterimi ve Oğuzlar Belediyesi'nin 2,5 yıllık süreçte yaptığı çalışmaların aktarımı gerçekleştirildi.

Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, MHP İlçe Başkanı Ahmet Çörekçi ve Oğuzlar halkının katılımıyla gerçekleşen şenliklerle bayramı bayram tadında yaşayabilmenin mutluluğuna erişildi.

İlçe halkına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bayramlar birlikte oldukça daha güzel ve daha anlamlıdır. Bayramın güzelliğini, samimiyetini paylaşmak adına bir araya geldiğiniz için herkese teşekkür ederim, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)

