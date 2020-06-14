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"Oğuzlar'da aşılamaz yol kalmayacak"

Oğuzlar Belediyesi tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yürütülen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; gönül belediyeciliği hizmetlerinin ilçenin dört bir yanında yürütüldüğünü ifade etti.

Oğuzlar 14.06.2020, 19:36
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"Oğuzlar'da aşılamaz yol kalmayacak"

İlçenin en elzem ihtiyaçları arasında yer alan ceviz üretiminin kaynağına ulaşmak için kullanılan yayla yollarında sürekli çalışma yaparak üretime giden yolu kolaylaştırmanın çabasında olduklarını ileten Yıldırım, şuanda belediye ekipleri tarafından Fındıkkıran Ücükler Mevkii'nde başlatılan yol çalışmalarını bütün arazi yollarıyla devam ettirdiklerini kaydetti. Yıldırım, oğuzların tarımsal kalkınması için hizmet bizden, üretim çiftçiden. Gelişip büyümek için her zaman çiftçimizin yanındayız. İnşallah Oğuzlarda aşılmaz yol kalmayacak "dedi.(Haber Merkezi)

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