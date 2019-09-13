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Oğuzlar'da asfalt çalışması

Oğuzlar Belediyesi tarafından Kızılcapelit Mahallesinde asfalt çalışması başladı.

Oğuzlar'da asfalt çalışması

Oğuzlar Belediyesi tarafından Kızılcapelit Mahallesinde asfalt çalışması başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:33
Oğuzlar'da asfalt çalışması

Oğuzlar Belediyesi tarafından Kızılcapelit Mahallesinde asfalt çalışması başladı. Çalışmalar ile ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım "31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ' Oğuzlar’da Bir Şey Değişecek Hizmet Değişecek' diyerek çıktığımız Gönül Belediyeciliği yolunda vaat ettiğimiz hizmetlerden birisi olan Kızılcapelit Mahallemize asfalt dökümü için çalışmaları başlattık. En kısa sürede yolumuzu tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Büyüyen, gelişen bir Oğuzlar için söz verdik yapıyoruz. İlçe halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. (Haber Merkezi)

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