Oğuzlar'da 23 Nisan coşkusu sosyal medyada

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı 23 Nisan törenlerinin düzenlenemeyişinden dolayı Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın; " İlçemizin geleceği sevgili çocuklar; bu sene koronavirüs tedbirlerinden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir arada olamayacağız.23 Nisan coşkusunu yansıtan şiirler ve şarkılardan oluşan videolarınızı çekip gönderin sosyal medya aracılığıyla paylaşalım. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte evlerimizde paylaşalım" çağrısına yanıt veren Oğuzlarlı çocuklar, bayram coşkusunu evlerinden sosyal medyaya taşıdılar.

Çocuklardan gelen videolar " Oğuzlar'da 23 Nisan " başlığıyla youtube üzerinden https://www.youtube.com/watch?v=AEZdJIq1Us0 linkiyle paylaşıldı. Çocukların 23 Nisan Bayramını kutlayan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Geleceğin teminatı sevgili çocuklar; bu sene koronavirüs tedbirlerinden dolayı bayramınızı buruk kutlasak da sizler evlerinizde geçireceğiniz 23 Nisan coşkusunu bizler de kalbimizde sizlerle birlikte yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki 23 Nisanda hep birlikte sağlıkla, mutlulukla daha geçireceğimiz nice bayramlar olur. Hepinizi kucak dolusu sevgiyle öpüyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın çocuklarımız" dedi.(Haber Merkezi)