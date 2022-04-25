Oğuzlar'da 23 Nisan coşkusu
Oğuzlar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Oğuzlar İlkokulu ve Kayı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen kutlama etkinlikleriyle Oğuzlarlı çocukların 23 Nisan coşkusu tüm ilçeyi sardı.
Oğuzlar İlkokulu ve Kayı Köyü'nde Oğuzlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama etkinliklerine katılan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Oğuzlar İlkokulu’nda ve Kayı Köyü İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programlarına Kaymakamımız Onur Alp Bıçakcı, Milli Eğitim Müdürümüz Hikmet Tulu, İlçe İdare Amirlerimiz, hemşerilerimizle birlikte katıldık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklarımızın neşesiyle, coşkusuyla ilçemiz şenlendi. Her gününüz bayram tadında geçsin sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun” şeklinde açıklamalarda bulunarak, tüm Oğuzlarlı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Tuzlaspor
|32
|45
|9. Adanaspor
|33
|44
|10. Samsunspor
|31
|43
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25