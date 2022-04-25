Oğuzlar'da 23 Nisan coşkusu 

Oğuzlar İlkokulu ve Kayı Köyü'nde Oğuzlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama etkinliklerine katılan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Oğuzlar İlkokulu’nda ve Kayı Köyü İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programlarına Kaymakamımız Onur Alp Bıçakcı, Milli Eğitim Müdürümüz Hikmet Tulu, İlçe İdare Amirlerimiz, hemşerilerimizle birlikte katıldık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklarımızın neşesiyle, coşkusuyla ilçemiz şenlendi. Her gününüz bayram tadında geçsin sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun” şeklinde açıklamalarda bulunarak, tüm Oğuzlarlı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı (Haber Merkezi)