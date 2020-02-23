Oğuzlar çöp toplama aracına kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilimizi ziyaretinde yapılan istişare toplantısında gündeme getirilen hibe çöp kamyonu ilçeye gelerek hizmete başladı.

Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım yeni hizmet aracının ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Daha temiz bir Oğuzlar için belediyenin hizmetlerinde elzem olan çöp kamyonunun Oğuzlar’a kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı’ya, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekçi’ye Oğuzlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi. (Volkan SINAYUÇ)