Oğuzlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek
Oğuzlar Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.
Oğuzlar 07.11.2021, 17:47
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İlçe çocuklarının eğitimi için her zaman yanlarında olduklarını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Eğitimli bireyler geleceğini kendi tayin eden, geleceğe yön veren bireylerdir. Eğitimin öneminin bilinciyle yetişen bir Oğuzlar gençliği için her zaman Oğuzlarlı gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında ve destekçisiyiz. Oğuzlar halkımızla kurduğumuz gönül bağı ile onlara hizmet etmek için gönül belediyeciliği ile çalışıyor, ilçe halkımızın refahı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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