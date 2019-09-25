Oğuzlar Belediyesinden ceviz mesaisi

Halkın dört bir yandan ceviz hasadı yaptığı Oğuzlar’da belediye çalışanları da yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri bir taraftan ilçedeki ceviz çirklerini traktörlerle toplarken diğer taraftan da belediyeye ait cevizleri indiriyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Ceviz sezonunun yoğunluğu ilçenin her köşesinde kendini hissettiriyor. İnsanlarımız dört bir koldan yardımlaşarak ceviz hasadı yapıyor. Ceviz sezonunun bereketinin karşılığını bulmasını ve ilçe halkımıza bol gelir getirmesini dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)