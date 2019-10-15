Oğuzlar Belediyesi’nden Barış Pınarı’na destek

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında Mehmetçiğe Oğuzlar ilçesinin desteği iletildi.

Toplantıda Yıldırım şunları söyledi:

“Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan, gittiği her yerde barış ve güveni tahsis eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Bölgenin terör unsurlarından arındırılarak bölgeye barışın gelmesi, huzurun tahsis edilmesi için mücadele eden kahraman Türk ordumuzun Fırat’ın doğusunun terör unsurlarından arındırılarak güvenli bölge inşa edilmesine yönelik yürüttüğü barış pınarı harekâtında dualarımız ve manevi desteğimize yanlarındayız.

Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kuzey Irak ve Suriye’de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüklerini ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini tesis edeceğiz hem de ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine huzurla dönmelerini sağlayacağız. Terör örgütleri YPG, PYD‘ ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız’ sözleriyle gerekçesini belirttiği Barış Pınarı Harekâtında ordumuzun muzaffer olmasını diliyoruz. Operasyonlarda şehit olan asker, sivil tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun.” (Haber Merkezi)