Oğuzlar Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden etkilenen Sinop Türkeli ilçesi ve Kastamonu Bozkurt ilçesinde yürütülen yardım çalışmalarına Oğuzlar Belediyesi ekipleri tarafından da destek sağlanıyor.

Yürütülen yardım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Ülke olarak yaşadığımız doğal afetlerden hepimizin canı yandı. Yitirdiğimiz insanlarımız, kaybettiğimiz doğamız hepimizde yaralar açtı. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Yaralarımızı birlikte sarmak, acılarımızı paylaşmak için Belediye ekiplerimiz de Sinop Türkeli ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde çalışmalara katılıyor. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız” dedi. (Haber Merkezi)