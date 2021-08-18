Oğuzlar Belediyesi’nden afet bölgesine araç desteği

Oğuzlar Belediyesi, selden etkilenen Sinop’un Türkeli ilçesine araç ve personel desteğiyle yardım elini uzattı.

Oğuzlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinden etkilenen yerlerde su tahliye çalışmalarında kullanılmak üzere Sinop’un Türkeli İlçesine vidanjör ve personel desteğinde bulunuldu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım: “Yangınlarla, sellerle ülke olarak canımızın yandığı bu günleri inşallah birlik ve beraberliğimizle aşacağız. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Rabbim inşallah bir daha böyle afetler yaşatmaz, ülkemize geçmiş olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

