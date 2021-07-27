Oğuzlar Belediyesi'nde bayramlaşma

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde belediye personeli ile Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek tüm çalışanların bayramını kutladı.

“Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gece gündüz demeden sahada özveri ile çalışan personel ve idari personelle Oğuzlar Belediyesi'nin bir ekip olduğunu, bu ekibin varlığıyla, birliği ve bütünlüğüyle Oğuzlar'ın çok daha güzel işlere imza atacağını” belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı tüm belediye personellerimize teşekkür ederim, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun her günümüz bayram tadında geçsin” dedi.

(Haber Merkezi)

