Oğuzlar Belediyesi dur durak bilmiyor

Yol çalışmaları, çevre düzenlemesi çalışmaları, alt yapı çalışmaları, doğalgaz çalışmaları ile ilçenin dört bir yanında ayrı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyip personelden bilgi alan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Hastane yolunda yaptığımız yol genişletme ve istinat duvarı çalışmalarını teknik ekibimizle yerinde inceleyip personellerimize iyi çalışmalar dileklerimizi ilettik. Bir tarafta yol çalışmaları yürütülürken diğer tarafta ilçe futbol sahamızın çevre ışıklandırması, istinat duvarı çalışmaları yapılıyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında Gölbaşı Mahallemizde içme suyu alt yapısında yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıllardır değişmediği için çürümeye yüz tutan içme suyu borularını yenileyerek ilçe halkımızın sağlıklı içme suyuna erişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde 3. etap çalışmaları devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledik. 3. etap çalışmalarının bitmesiyle ilçemizde doğalgaz girmeyen ev neredeyse kalmayacak. İlçemizin dönüşümü her alanda devam ediyor bu dönüşümün mimarı olmamızı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımıza ve teşkilatlarımıza 2019 yerel seçimlerinde verdikleri oylarla bizlere destek olan Oğuzlarlı hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Oğuzların her geçen gün daha ileriye gitmesi için Gönül belediyeciliği ile durmak yok yola devam, memleket işi gönül işi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, ilçede yürütülen çalışmaları incelemesinin ardından Birtatlı Mahallesi’nde yaptığı ziyaretlerle ilçe için taleplerini dinleyen, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. (Haber Merkezi)