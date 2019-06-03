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Oğuzlar Belediyesi bayrama hazır

Oğuzlar Belediyesi halkın ramazan bayramını temiz ve ferah bir ortamda geçirmesi için bayram hazırlıkları yapıldı.

Oğuzlar Belediyesi bayrama hazır

Oğuzlar Belediyesi halkın ramazan bayramını temiz ve ferah bir ortamda geçirmesi için bayram hazırlıkları yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:05
Oğuzlar Belediyesi bayrama hazır

Belediye görevlileri tarafından bayram öncesi camilerde temizlik, İlçe merkezinde ve mezarlıklarda bulunan otların biçilmesi, yolların yıkanması, kaldırımların bordor taşlarının boyanması çalışmaları yapıldı.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu; “Birlik ve beraberliğimizin arttığı, manevi duyguların toplumun tüm kesimlerince daha yoğun hissedildiği bayramlara halk olarak her zaman daha çok özenip titizleniriz. Bayramlarda nasıl ki büyüklerimizin karşısına çıkmadan önce bayramlık kıyafetlerimizi giyip titizleniriz Belediye olarak aynı şeyi İlçemiz için de hissederek hareket ediyoruz.
İlçemizi Halkımızın karşısına bayram çocuğu titizliğiyle çıkarıp bayramın manevi hazzını hep birlikte yaşamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kutsal mekanlarımız olan camilerimiz ve mezarlıklarımızda temizlik yapılarak ferah bir ortam sağlandı. Bu çalışmalarımız zaten rutin olarak yaptığımız çalışmalar ama bayram öncesi yoğunlaştırdık. İlçemizin görselliğini arttırmak için de kaldırımlarda boyama, yollarda yıkama çalışmaları yaptık.Bu çalışmaların yanısıra da bayram mesaisi tedbirleri aldık. İlçe halkımızın ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim”
(Bülent USLU)

Son Güncelleme: 03.06.2019 13:07
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