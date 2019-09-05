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Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı

Oğuzlar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda gündeme dair konular ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı

Oğuzlar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda gündeme dair konular ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:54
Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı

Oğuzlar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda gündeme dair konular ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Oğuzlar’da turizmi geliştirmek adına geliştirilecek OKA tarafından yürütülmekte olan “ Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında sunulacak olan  “Doğa Harikası Manzarasıyla Bölgenin İncisi Oğuzlar Turizmde Cazibe Merkezi Oluyor” projesinin hazırlanması için çalışma başlatılması toplantı gündeminin ana maddesini oluştururken, önceki dönemde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Ergenç’in  ismi verilen Gölbaşı Mahallesinde yer alan parkın ismi de Sarıyer Belediyesi’nin Oğuzlar Belediyesine karşı haksız tutumundan dolayı değiştirilerek İlçede yapılan parklarda maddi-manevi desteği olan Ali Ahlatcı’nın ismi verilerek Küçük Ali Ahlatcı Parkı oldu.

Yatırım projelerinin ve yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı sonrası Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “İlçemizin turizmle kalkınması için gerekli tüm tanıtım ve alt yapı çalışmalarını yapıp kabuğunu kırması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. İlçemizin bilinirliği arttıkça ilgi de artmaya başladı bu ilgiyi karşılayacak konaklama, peyzaj ve alt yapı çalışmaları için de hep birlikte gönül belediyeciliği ile elimizden geleni yapacağız” dedi.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 05.09.2019 23:07
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