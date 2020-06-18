Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı

Encümen üye seçimi yapılması, denetim komisyonu raporu, 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı mali kesin hesaplarının görüşüldüğü toplantıda uygulama imar planı değişikliği yapılması, İller Bankası’ndan nakit kredi kullanılması, kadro değişikliği yapılması gibi konular gündeme alındı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Koronavirüs tedbirlerinden dolayı ertelenen Nisan /Mayıs aylık toplantıları ve Haziran ayı olağan toplantısı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak birlikte gerçekleştirildi.

Yapılan seçimler sonucu 9 üyenin 6'sının oyunu alan Hasan Çocak ve Recep Çankal encümen üyesi seçildi.

Koronavirüs sürecinde yapılan çalışmaların, 2019 yılı faaliyetlerinin ve 2019 yılı mali kesin hesabının görüşüldüğü toplantı ile ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım yaptığı açıklamada, Belediye Meclisiyle ilçenin gelişimi için gönül birliği ile koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü ifade etti. (Haber Merkezi)