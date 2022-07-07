Oğuzlar bayrama hazır

Oğuzlar’a ilçe dışından gelen Oğuzlarlılar’ın ve yaylalarda yaşayan yurttaşların yayla evlerine ulaşımını kolaylaştırmak için arazi yollarında yol küreme çalışmaları, ilçenin tüm cadde ve sokaklarının yıkanarak hijyenik bir ortam sağlama çalışmaları, kurban kesim alanında düzenleme çalışmaları, mezarlıkların temizlenmesi çalışmaları, camilerde temizlik çalışmaları ve bayram şenlikleri kapsamında bayramın 2. günü Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde yapılacak Seda Kara, Adem Akkuşlu konserlerinin hazırlıklarının yürütüldüğü Oğuzlar’da bayram havası tüm cadde ve sokaklara yansıdı.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “2.800 nüfuslu şirin ilçemiz özellikle bayramlarda ve ceviz sezonlarında nüfusunun kat kat fazlası misafir ağırlıyor. Bu süreçlerde belediye olarak ilçe halkımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize daha fazla hizmet sunabilmek için personellerimiz gece gündüz sahada aralıksız çalışıyor. Kurban Bayramı için ilçemize gelecek misafirlerimizin ve hemşerilerimizin bayramı bayram tadında geçirebilmesi için bizler de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlçe merkezimiz, yaylalarımız, Altın Koz Sosyal Tesislerimiz ilçemize gelecek misafirleri ağırlamak için bayrama hazır. Bayram şenlikleri ile birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz güzel bir bayram bizi bekliyor. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm belediye personellerimize kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyor, herkese hayırlı bayramlar diliyoruz, her günümüz bayram tadında geçsin” dedi. (Haber Merkezi)

