Oğuzlar Asarçay’da dönüşüm başladı

Oğuzlar’da 2013 yılında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Asarçay Mahallesi’nde Oğuzlar Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon alt yapısı ve yol çalışmaları ile dönüşüm başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “ 2013 yılında alınan kararla köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Asarçay Mahallemiz geçen yıllar içinde yeterince hizmet alamadığı için köy görünümünden çıkamamıştı.Göreve geldiğimizden beri Asarçay Mahallemizden yayla yollarına açtığımız yeni yollarla tarım arazilerine, komşu köylere bağlantısını yapıp ulaşımı sağlayarak ceviz üreticisi çiftçimizin yanında olduk. Su sorunu yaşamamaları için su deposu çalışmaları yürüttük. Metruk evlerin yıkımını gerçekleştirerek hem güvenliği tehdit eden binalardan kurtardık hem de görünümü ile rahatsız eden bir yapıdan kurtardık. Başladığımız kanalizasyon alt yapısı çalışmaları ve mahallelerdeki yol çalışmaları ile deAsarçay Mahallemize verdiğimiz sözü de yerine getirerek Asarçay’da dönüşümü başlattık. İlçemizde değişim ve dönüşümün mimarı olup her alanda, her yerde İlçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Asarçay Mahallesi halkımıza hayırlı olsun, çalışmalarda emek veren tüm personellerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.